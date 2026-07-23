Вакцина на пыльцу березы попадет в поликлиники в сентябре

Первая вакцина от аллергии против пыльцы березы появится уже в сентябре.
Она станет доступна для всех желающих. Об этом РИА Новости рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
Чем смогут прививаться россияне
Вакцина называется «Аллергарда». По словам Скворцовой, это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина.
По словам главы ФМБА, в октябре 2025 года в Минздрав подали пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения, выдать его могут уже осенью. Скворцова объяснила, что этот документ позволит выйти с вакциной на рынок.
Глава ФМБА добавила, что «Аллергада» используется в дозировке, которая доказала максимальную эффективность — это 80 миллиграммов.
«И по схеме, которая тоже доказала максимальную эффективность, — это пятикратное введение в осенние месяцы перед началом сезона пыления»,
— рассказала Скворцова.
Вакцина была разработана Институтом иммунологии ФМБА России.
Об инновационной разработке Скворцова ранее доложила и президенту Владимиру Путину. Она заявила, что у этого препарата нет аналогов в мире.
Сколько людей страдает от аллергии
Аллергию часто считают «несерьезным» недугом — и очень зря. По данным ВОЗ за 2025 год, более 20% населения всей планеты страдают от разных форм аллергии — то есть как минимум каждый пятый человек. И доля населения, сталкивающаяся с такой проблемой, постоянно растет.
Очень много дебютов аллергии (то есть появления болезни у тех, кто ранее ее не страдал) произошло после ковида — как осложнение.
Сезон цветения березы: аномальные данные
Аллергия на цветение березы — одна из самых распространенных в России.
Береза цветет весной, вместе с тем, как распускаются листья. Обычно цветение дерева приходится на май и длится до середины июня.
Помимо Петербурга и Ленобласти, в марте в красной зоне оказались Краснодарский край и юг Крыма.
Как работает вакцина от аллергии
Инновационный препарат «Аллергарда» не содержит опасных цельных белковых экстрактов пыльцы. Ученые в состав лекарства включили только безопасные фрагменты молекулы пыльцы берегу (эпитопы), которые в организме заставляют вырабатывать правильные защитные антитела, вместо тех, что провоцируют аллергию.
Двойная защита
Аллергия на пыльцу также часто вызывает перекрестные реакции на некоторые продукты питания — препарат «Аллергарда» был разработан с учетом этих особенностей. В доклинических исследованиях его эффективность подтвердили в том числе против аллергии на яблоко, персик, сою и арахис.
Как долго разрабатывают вакцину
Вакцину разрабатывают уже несколько лет — проект по ее созданию начался в 2023 году. Испытания стартовали в 2024 году.
Доклинические исследования прошли на лабораторных животных, где были проверены безопасность и высокая эффективность лекарства.
По данным разработчиков, у пациентов, которые прошли вакцинацию перед сезоном цветения, симптомы аллергии снизились в среднем в 5-6 раз по сравнению с группой плацебо. У 25% привитых признаки аллергии после вакцины исчезли полностью.
III фаза исследований стартовала в октябре 2025 года.
Какой будет курс уколов вакцины от пыльцы березы
Курс вакциной «Аллергарда» будет включать 3-5 уколов с интервалом в один месяц (четыре недели).
Возможна ли аллергия на «Аллергарду»
Так как в вакцине «Аллергарда» нет животного аллергена, она является максимально безопасной. Однако небольшие реакции все же возможны — например, покраснение и небольшой отек в месте укола. Обычно эти проявления проходят в течение суток.
Как аллергик сможет получить лечение
Получить курс вакцинации россияне с аллергией смогут через врача-аллерголога в районной поликлинике, или в платных медцентрах — по наличию препарата.