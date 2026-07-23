Вакцина на пыльцу березы попадет в поликлиники в сентябре

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Первая вакцина от аллергии против пыльцы березы появится уже в сентябре.

Цветение березы. Фото: Мойка78

Она станет доступна для всех желающих. Об этом РИА Новости рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Чем смогут прививаться россияне

Вакцина называется «Аллергарда». По словам Скворцовой, это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина.

Вероника Скворцова. Архивное фото: abn.agency

По словам главы ФМБА, в октябре 2025 года в Минздрав подали пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения, выдать его могут уже осенью. Скворцова объяснила, что этот документ позволит выйти с вакциной на рынок.

Сейчас идет третья фаза клинических исследований вакцины, в июле будут подведены итоги. По словам Скворцовой, уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость.

Глава ФМБА добавила, что «Аллергада» используется в дозировке, которая доказала максимальную эффективность — это 80 миллиграммов.

«И по схеме, которая тоже доказала максимальную эффективность, — это пятикратное введение в осенние месяцы перед началом сезона пыления»,

— рассказала Скворцова.

Вакцина была разработана Институтом иммунологии ФМБА России.

Об инновационной разработке Скворцова ранее доложила и президенту Владимиру Путину. Она заявила, что у этого препарата нет аналогов в мире.

Сколько людей страдает от аллергии

Аллергию часто считают «несерьезным» недугом — и очень зря. По данным ВОЗ за 2025 год, более 20% населения всей планеты страдают от разных форм аллергии — то есть как минимум каждый пятый человек. И доля населения, сталкивающаяся с такой проблемой, постоянно растет.

Очень много дебютов аллергии (то есть появления болезни у тех, кто ранее ее не страдал) произошло после ковида — как осложнение.

Главный врач Института иммунологии ФМБА Наталья Ильина во время пресс-конференции заявляла, что не меньше четверти россиян страдают от различных форм аллергии — то есть около 36 млн человек.

Сезон цветения березы: аномальные данные

Береза. Фото: Мойка78

Аллергия на цветение березы — одна из самых распространенных в России.

Береза цветет весной, вместе с тем, как распускаются листья. Обычно цветение дерева приходится на май и длится до середины июня.

В этом году ситуация стала аномальной. Петербуржцы с первыми симптомами начали сталкиваться уже в марте — из-за резкого и сильного потепления. В Северной столице тогда зафиксировали сразу пять погодных рекордов.

Помимо Петербурга и Ленобласти, в марте в красной зоне оказались Краснодарский край и юг Крыма.

Как работает вакцина от аллергии

Инновационный препарат «Аллергарда» не содержит опасных цельных белковых экстрактов пыльцы. Ученые в состав лекарства включили только безопасные фрагменты молекулы пыльцы берегу (эпитопы), которые в организме заставляют вырабатывать правильные защитные антитела, вместо тех, что провоцируют аллергию.

При этом в вакцине нет компонентов, которые вызывают токсичные и тяжелые аллергические реакции.

Двойная защита

Аллергия на пыльцу также часто вызывает перекрестные реакции на некоторые продукты питания — препарат «Аллергарда» был разработан с учетом этих особенностей. В доклинических исследованиях его эффективность подтвердили в том числе против аллергии на яблоко, персик, сою и арахис.

Как долго разрабатывают вакцину

Вакцину разрабатывают уже несколько лет — проект по ее созданию начался в 2023 году. Испытания стартовали в 2024 году.

Доклинические исследования прошли на лабораторных животных, где были проверены безопасность и высокая эффективность лекарства.

Далее начались клинические испытания — I и II фазы проводились на 150 пациентах, страдающими от аллергических реакций на пыльцу березы. Исследования подтвердили безопасность, хорошую переносимость и отсутствие тяжелых реакций на препарат.

По данным разработчиков, у пациентов, которые прошли вакцинацию перед сезоном цветения, симптомы аллергии снизились в среднем в 5-6 раз по сравнению с группой плацебо. У 25% привитых признаки аллергии после вакцины исчезли полностью.

III фаза исследований стартовала в октябре 2025 года.

Какой будет курс уколов вакцины от пыльцы березы

Жанровое фото: abn.agency

Курс вакциной «Аллергарда» будет включать 3-5 уколов с интервалом в один месяц (четыре недели).

Время проведения — осенние месяцы, перед началом сезона весеннего пыления. В среднем планируется, что вакцины человек начинает ставить в октябре и завершает в марте-апреле. За это время иммунная система перестроится и успеет выработать надежную защиту.

Возможна ли аллергия на «Аллергарду»

Так как в вакцине «Аллергарда» нет животного аллергена, она является максимально безопасной. Однако небольшие реакции все же возможны — например, покраснение и небольшой отек в месте укола. Обычно эти проявления проходят в течение суток.

Любая вакцинация выполняется в медкабинете, после чего человеку нужно остаться внутри клиники еще на 30 минут, чтобы исключить индивидуальные реакции на препарат.

Как аллергик сможет получить лечение

Получить курс вакцинации россияне с аллергией смогут через врача-аллерголога в районной поликлинике, или в платных медцентрах — по наличию препарата.

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