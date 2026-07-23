Педиатр Мескина рассказала о риске менингита при вирусе Коксаки

Заражение вирусом Коксаки в редких случаях может приводить к тяжелым осложнениям, в том числе к менингиту.
Об этом в беседе с 360.ru, комментируя случаи заражения среди туристов в Турции, предупредила инфекционист, профессор кафедры педиатрии, главный специалист по инфекционным болезням у детей Подмосковья Елена Мескина.
По ее словам, частота осложнений зависит от самого вируса, и, хотя они случаются редко, полностью исключать их нельзя. В группе риска — дети. Врач рекомендовала следить за окружением ребенка на отдыхе и не допускать, чтобы он плавал в бассейне с людьми, у которых есть высыпания.
Болезнь протекает по-разному: возможны высыпания, температура, диарея. Лихорадка обычно длится три-четыре дня, но в некоторых случаях может затянуться до десяти.
Как избежать вируса Коксаки
Мойка78 рассказывала, что меры профилактики достаточно просты. Туристам лишь нужно хорошо мыть руки, использовать бутилированную или кипяченую воду, а также промывать купленные на рынках фрукты.
Также ни в коем случае нельзя глотать воду из бассейнов. Взрослым советуют и тщательно следить на отдыхе за детьми: в игровые комнаты их лучше не отпускать.