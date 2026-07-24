Когда из-за чихания и кашля можно повредить перепонки и сосуды мозга

Кашель, чихание и икота управляются из одного отдела мозга, однако за каждым из этих действий стоит отдельный нейтронный сценарий.
Некоторые из этих рефлексов опасно глушить, передает RuNews24.ru.
Кашель нужен, чтобы очистить дыхательные пути от слизи, инородных частиц и раздражителей. Кашлевой центр находится в продолговатом мозге. Кашель полезен, однако если это изнуряющий сухой кашель, он может травмировать слизистую.
«Подавлять влажный кашель вредно — это мешают очищению легких»,
— рассказал Якубович.
Икота — это непроизвольное сокращение диафрагмы с частотой 40-100 раз в минуту. Точное предназначение такого механизма до сих пор точно неясно. Сама икота безвредна, однако слишком затяжная — более 48 часов — может быть симптомом более серьезных болезней.