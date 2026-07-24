Когда из-за чихания и кашля можно повредить перепонки и сосуды мозга

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Кашель, чихание и икота управляются из одного отдела мозга, однако за каждым из этих действий стоит отдельный нейтронный сценарий.

Некоторые из этих рефлексов опасно глушить, передает RuNews24.ru.

Эксперт Яков Якубович рассказал, что чихание — это мощный рефлекторный выдох через нос со скоростью до 150 км/ч. Его задача — удалить из носовых ходов пыль, вирусы и бактерии. Само чихание безвредно, однако подавлять его нельзя — из-за этого могут оказаться повреждены барабанные перепонки и сосуды головного мозга.

Кашель нужен, чтобы очистить дыхательные пути от слизи, инородных частиц и раздражителей. Кашлевой центр находится в продолговатом мозге. Кашель полезен, однако если это изнуряющий сухой кашель, он может травмировать слизистую.

«Подавлять влажный кашель вредно — это мешают очищению легких»,

— рассказал Якубович.

Икота — это непроизвольное сокращение диафрагмы с частотой 40-100 раз в минуту. Точное предназначение такого механизма до сих пор точно неясно. Сама икота безвредна, однако слишком затяжная — более 48 часов — может быть симптомом более серьезных болезней.

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