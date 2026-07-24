Россияне смогут покупать лекарства по электронным рецептам в других регионах через «Госуслуги»

Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по электронному рецепту в регионах, независимо от места получения рецепта.
Сделать это можно будет через «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ведомства.
Какие регионы войдут в «пилот» — пока неизвестно.
Минздрав добавил, что поучаствовать в эксперименте регионы и аптеки смогут на добровольной основе, подав заявление. Для аптек никакое дополнительное оборудование не понадобится — для работы нужна только система «Честный знак».
Ранее сообщалось, что Минздрав изменит правила для доноров с 1 января 2027 года. Они касаются сроков хранения документов и противопоказаний к донорству.
Ведомство также планирует обязать стоматологов делать пациентам анестезию при любых болезненных процедурах.