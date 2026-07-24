Россияне смогут покупать лекарства по электронным рецептам в других регионах через «Госуслуги»

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Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по электронному рецепту в регионах, независимо от места получения рецепта.

Фото: abn.agency

Сделать это можно будет через «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас купить лекарство можно где угодно по бумажному рецепту, однако цифровой вариант будет действовать только в том регионе, в котором был оформлен. Однако пока такая возможность распространится не на всю страну, а только на регионы, которые будут участвовать в пилотном проекте.

Какие регионы войдут в «пилот» — пока неизвестно.

Минздрав добавил, что поучаствовать в эксперименте регионы и аптеки смогут на добровольной основе, подав заявление. Для аптек никакое дополнительное оборудование не понадобится — для работы нужна только система «Честный знак».

Новые правила также не будут распространяться на льготные рецепты, по которым люди получают бесплатные лекарства. Порядок получения препаратов по ним останется прежним.

Ранее сообщалось, что Минздрав изменит правила для доноров с 1 января 2027 года. Они касаются сроков хранения документов и противопоказаний к донорству.

Ведомство также планирует обязать стоматологов делать пациентам анестезию при любых болезненных процедурах.

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