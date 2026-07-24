Полкило кураги способны спровоцировать астму, язву и убить микрофлору

Диоксид серы, или пищевая добавка Е220, есть почти в каждом продукте: сухофруктах, вине, соках, поливитаминах. Этот консервант защищает еду от плесени и бактерий, но врачи все чаще предупреждают: его польза для продукта может обернуться серьезным вредом для человека.
Опасность диоксида серы
По словам эксперта, у добавки есть серьезные негативные свойства. В 2022 году европейское агентство установило, что диоксид серы особенно опасен для людей с бронхиальной астмой — даже в малых дозах он может вызвать приступ из-за спазма бронхов. Кроме того, консервант раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. При длительном употреблении продуктов с высоким содержанием Е220 возможно развитие или прогрессирование язвы.
Суточная норма в России и странах ЕС — 0,7 мг на 1 кг массы тела. В пересчете на продукт это около 0,5 кг кураги в день. При употреблении большего количества даже у здорового человека возможна нежелательная реакция.
Диоксид серы провоцирует выброс гистамина, что приводит к расширению сосудов, зуду, покраснению, высыпаниям на коже, а также нарушениям сна и отёкам. Важно помнить, что консервант содержится не только в сухофруктах, но и в винах, соках, поэтому суммарное потребление нужно контролировать.