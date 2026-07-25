Минздрав отозвал регистрацию препарата от ВИЧ «Эвиплера»

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С российского рынка ушел препарат «Эвиплера» — это комбинированное лекарство от ВИЧ.

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В России его продавало российское подразделение американской «Джонсон & Джонсон». Минздрав 15 июля отозвал у препарата регистрационное удостоверение, пишет «Коммерсантъ».

Регистрацию отменили по инициативе российского владельца.

Эксперты считают, что причина такого решение — в цене. «Эвиплера» был самым дорогим препаратом от ВИЧ. Еще пять лет назад он был вторым среди самых закупаемых антиретровирусных средств, а в 2026 году его уже не покупали из-за более доступных и качественных аналогов.

В «Джонсон & Джонсон» также заявили, что отзыв лекарства не связан с вопросом качества и безопасности.

Снижение закупок «Эвиплеры»

В 2021 году на покупку «Эвиплера» выделяли 5,51 млрд рублей. Больше тогда потратили только на долутегравиру — 7,14 млрд рублей.

Однако уже с 2022 года объемы закупок «Эвиплеры» начали снижаться — тогда же в список жизненно необходимых лекарств включили более дешевые аналоги препаратов от ВИЧ — «Биктарви» и «Генвоя».

В 2025 году регионы закупили около 1,5 тысячи курсов «Эвиплеры» на сумму 384 млн рублей — в 2024 году за такое же количество потратили на 9,2% больше. Стоимость лекарства удалось снизить благодаря переговорам, сообщали в Минздраве.

Несмотря на снижение цены, «Эвиплера» оставалась самым дорогим препаратом в терапии ВИЧ в России. В 2025 году стоимость одного курса была составила 252,9 тысячи рублей. При этом самая дешевая схема с другим аналогичным препаратом стоила всего 21,9 тысячи рублей.

В 2026 году централизованные госконтракты на поставку «Эвиплеры» уже не заключались.

Как работает «Эвиплера»

«Эвиплера» относится к схемам второго ряда — то есть это препарат, который назначают, если первая схема перестала работать из-за привыкания вируса или побочных эффектов.

Таблетку принимают один раз в день, чтобы заблокировать размножение вируса в организме. В одной таблетке содержится сразу три активных компонента, что позволяет снизить нагрузку на пациента и снимает необходимость пить большое количество препаратов за день.
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