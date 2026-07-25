Минздрав отозвал регистрацию препарата от ВИЧ «Эвиплера»

С российского рынка ушел препарат «Эвиплера» — это комбинированное лекарство от ВИЧ.
В России его продавало российское подразделение американской «Джонсон & Джонсон». Минздрав 15 июля отозвал у препарата регистрационное удостоверение, пишет «Коммерсантъ».
Регистрацию отменили по инициативе российского владельца.
В «Джонсон & Джонсон» также заявили, что отзыв лекарства не связан с вопросом качества и безопасности.
Снижение закупок «Эвиплеры»
В 2021 году на покупку «Эвиплера» выделяли 5,51 млрд рублей. Больше тогда потратили только на долутегравиру — 7,14 млрд рублей.
В 2025 году регионы закупили около 1,5 тысячи курсов «Эвиплеры» на сумму 384 млн рублей — в 2024 году за такое же количество потратили на 9,2% больше. Стоимость лекарства удалось снизить благодаря переговорам, сообщали в Минздраве.
В 2026 году централизованные госконтракты на поставку «Эвиплеры» уже не заключались.
Как работает «Эвиплера»
«Эвиплера» относится к схемам второго ряда — то есть это препарат, который назначают, если первая схема перестала работать из-за привыкания вируса или побочных эффектов.