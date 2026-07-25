Онищенко назвал главные заболевания, влияющие на продолжительность жизни

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко назвал три группы заболеваний, которые сегодня определяют как популяционное, так и индивидуальное здоровье — «болезни-всадники».
Что такое «болезни-всадники» и сколько россиян ими больны
Термин «болезни-всадники» объединяет четыре группы хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет 2-го типа и нейродегенеративные патологии. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, ими страдают 37% взрослого населения России. Эти болезни развиваются постепенно и считаются управляемыми — их можно выявить на ранней стадии при диспансеризации.
Кардиология — главная причина смертности в России (44% всех летальных исходов). При этом система здравоохранения показывает положительную динамику — больничная летальность от инфаркта миокарда в целом по стране снижается.
Эндокринология — третья группа. По данным Минздрава, на учете с сахарным диабетом состоят около 6,1 млн человек. Однако реальное число пациентов, по оценкам НМИЦ эндокринологии, может достигать 11-12 млн — около 7% населения. Около 54% случаев диабета 2-го типа не диагностированы, что создает риски сердечно-сосудистых осложнений.