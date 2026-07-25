Онищенко назвал главные заболевания, влияющие на продолжительность жизни

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Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко назвал три группы заболеваний, которые сегодня определяют как популяционное, так и индивидуальное здоровье — «болезни-всадники».

Фото: pxhere
Это кардиология, онкология и эндокринология. По его словам в беседе с ТАСС, это ведущие болезни современности. Кардиологию он охарактеризовал как «болезнь цивилизации»: увлекшись технологическим развитием, человек забыл о своей природе. Малоподвижный образ жизни, постоянные перегрузки, хронический стресс при обездвиженном теле — все это приводит к сердечно-сосудистым патологиям.

Что такое «болезни-всадники» и сколько россиян ими больны

Термин «болезни-всадники» объединяет четыре группы хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет 2-го типа и нейродегенеративные патологии. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, ими страдают 37% взрослого населения России. Эти болезни развиваются постепенно и считаются управляемыми — их можно выявить на ранней стадии при диспансеризации.

Кардиология — главная причина смертности в России (44% всех летальных исходов). При этом система здравоохранения показывает положительную динамику — больничная летальность от инфаркта миокарда в целом по стране снижается.

Онкология — вторая по значимости группа. В 2025 году в ходе диспансеризации впервые выявили 49 618 случаев рака — почти вдвое больше, чем годом ранее. Ежегодно в стране диагностируется свыше 600 тысяч новых случаев злокачественных опухолей. Наиболее распространены новообразования молочной железы, органов пищеварения и кожи.

Эндокринология — третья группа. По данным Минздрава, на учете с сахарным диабетом состоят около 6,1 млн человек. Однако реальное число пациентов, по оценкам НМИЦ эндокринологии, может достигать 11-12 млн — около 7% населения. Около 54% случаев диабета 2-го типа не диагностированы, что создает риски сердечно-сосудистых осложнений.

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