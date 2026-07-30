Около 20 пациентов с меланомой получат персональные онковакцины через 2 месяца — Гинцбург

Персональные онковакцины для около 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5-2 месяцев, максимум — 3.
Об этом ТАСС сообщил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он напомнил, что первую онковакцину получил 60-летний житель Курской области с раком кожи, лекарство ему ввели 1 апреля. В центре Гамалеи рассказывали, что пациент чувствует себя хорошо.
Кроме того, активно идет работа по еще одной онковакцине — «Энтеромикс». Первую фазу испытаний планируют завершить уже до конца года. Препарат воздействует на сами опухолевые клетки с помощью энтеровирусов, которые начинают разрушать злокачественное образование. Для подбора вакцины у пациента будут брать образец опухоли, чтобы в лабораторных условиях определить нужный энтеровирус.