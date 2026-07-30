Онищенко объяснил, почему в России в ближайшее время не смогут создать вакцину от ВИЧ

Создать вакцину от ВИЧ в России в ближайшее время не получится из-за особенности этой инфекции.
Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, наука двигается в этом направлении. Человечество уже научилось расшифровывать геном, медики пытаются лечить онкологию с помощью иммунобиологических препаратов.
Однако с вакциной от ВИЧ пока проблемы из-за особенностей инфекции — она разрушает иммунную систему человека и открывает дорогу всем остальным инфекциям.
Ранее Онищенко заявил, что России не грозит эпидемия ВИЧ. Так он ответил на доклад ООН о том, что дальнейшее сокращение финансирования программ по ВИЧ может привести к всплеску эпидемии.
Однако Онищенко заявил, что России такого не случится — в федеральном бюджете заложены средства на лечение инфицированных, производство препаратов налажено.
По данным Роспотребнадзора, сейчас показатель заболеваемости составляет 31,32 случая на 100 тысяч населения — это на 13,4% меньше, чем в 2024 году.