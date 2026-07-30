Гинцбург рассказал о здоровье пациента, который первым получил вакцину «Неоонковак» от меланомы

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Онковакцина выработала хороший иммунологический ответ для уничтожения опухоли у пациента, который первым получил препарат.

Жанровое фото: Мойка78/Николай Овсянников

Об этом ТАСС рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцину ввели 60-летнему мужчине из Курской области с раком кожи 1 апреля. Гинцбург заявил, что сейчас пациент чувствует себя хорошо.

«Ответ иммунной системы на наш препарат в настоящее время радует и ободряет»,

— сказал Гинцбург.

Он объяснил, что у мужчины выявили заметный ответ в виде нужных цитокинов, которые уничтожают опухоль больного.

мРНКР-вакцина «Неоонковак»

Песронализированная онковакцина предназначена для лечения взрослых пациентов с неоперабельной меланомой. Вакцина работает через анализ ДНК опухоли, она несет информацию, с помощью которой иммунитет начинает работу.

По словам Гинзбурга, около 20 пациентов с меланомой также получат лечение персональными онковакцинами в течение 1,5-3 месяцев. Генетическая информация по первым 10 пациентам уже находится в работе центра, проводится синтез.

По данным Минздрава, продолжительность курса онковакциной для терапии от меланомы составляет около полугода.

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