Гинцбург рассказал о здоровье пациента, который первым получил вакцину «Неоонковак» от меланомы

Онковакцина выработала хороший иммунологический ответ для уничтожения опухоли у пациента, который первым получил препарат.
Об этом ТАСС рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Вакцину ввели 60-летнему мужчине из Курской области с раком кожи 1 апреля. Гинцбург заявил, что сейчас пациент чувствует себя хорошо.
«Ответ иммунной системы на наш препарат в настоящее время радует и ободряет»,
— сказал Гинцбург.
Он объяснил, что у мужчины выявили заметный ответ в виде нужных цитокинов, которые уничтожают опухоль больного.
мРНКР-вакцина «Неоонковак»
Песронализированная онковакцина предназначена для лечения взрослых пациентов с неоперабельной меланомой. Вакцина работает через анализ ДНК опухоли, она несет информацию, с помощью которой иммунитет начинает работу.
По данным Минздрава, продолжительность курса онковакциной для терапии от меланомы составляет около полугода.