Врачи Мариинской больницы вырезали у пенсионерки опухоль весом 18 кг

Врачи в Мариинской больнице провели сложную операцию, у 72-летней пациентки вырезали множественные злокачественные новообразования.
Пенсионерке вернули возможность самостоятельно питаться и вести привычный образ жизни, сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.
Женщина лечилась в одном из стационаров города. У нее выявили множественные новообразования, пациентку направили к онкологам по месту жительства. Однако из-за тяжелого состояния с затрудненным дыханием женщину доставили в Мариинскую больницу.
Хирурги нашли гигантскую опухоль размером 40х30х30 см забрюшинного пространства с прорастанием в ободочную кишку, а также еще две опухоли, одна из которых проросла в мочевой пузырь. Еще одну опухоль обнаружили в желудке. Общий вес удаленных новообразований составил более 18 кг.
За одну операцию медики удалили все опухоли. На операционном столе пациентка провела более шести часов. Медикам удалось сохранить все основные функции органов пенсионерки. Сейчас ее состояние стабильно.