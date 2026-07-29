В ООН уверены, что мир на пороге новой волны эпидемии ВИЧ

В ООН предупредили, что мир может столкнуться с новой волной эпидемии ВИЧ, если финансирование программ борьбы с инфекцией продолжит сокращаться.
Согласно новому докладу Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), международная помощь на эти цели уже снизалась с 8,8 млрд долларов в 2024 году и до 7,3 млрд в 2025 году.
В организации отмечают, что урезание средств на профилактику и работу с населением грозит новым всплеском: по оценкам, в 2025 году ВИЧ заразились ещё 1,2 млн человек, а 570 тысяч умерли от болезней, связанных со СПИДом.
Если срочно не переломить ситуацию и не достичь целей, намеченных на 2030 год, общее число новых заражений может превысить 3 млн человек. Об этом уточнили в ООН.
Особенно тревожная картина в Африке: многие страны там более чем на 90% зависят от внешней помощи, которая в 2025 году в целом по миру сократилась на 23%. При этом больший урон понесли программы глобального здравоохранения и борьбы с ВИЧ.