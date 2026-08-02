Роспотребнадзор рассказал, проникнет ли в Россию американский вирус Бурбон, от которого нет вакцины

В Нью‑Йорке зафиксировали случай заражения вирусом Бурбон, который передается через укусы клещей. Россиянам инфекция не грозит.
Откуда взялся вирус Бурбон
Впервые вирус Бурбон обнаружили в 2014 году в округе Бурбон (штат Канзас, США). Позже отдельные случаи болезни фиксировали в разных частях страны: на Среднем Западе, Восточном побережье и Юге.
Симптомы вируса Бурбон
Заболевание проявляется следующим симптомами:
- высокая температура (лихорадка);
- сильная усталость;
- кожная сыпь;
- головная боль;
- тошнота;
- ломота в теле.
Главная сложность в том, что эти симптомы очень похожи на проявления других клещевых инфекций. Например, болезни Лайма. Из-за этого врачам бывает трудно сразу поставить правильный диагноз. Дополнительную сложность создает то, что специальных лабораторных тестов для выявления вируса Бурбон пока нет. Поэтому медики допускают, что реальное число заболевших может быть выше официального, просто другие случаи не распознали.
На данный момент нет ни вакцины, ни специализированного лечения против вируса Бурбон. При этом организм способен побороть инфекцию — пациент из Нью-Йорка смог выздороветь.
Почему вирус Бурбон не проникнет в Россию
В России нет клещей вида Amblyomma americanum. Они обитают в Америке и не образует устойчивых популяций на российской территории.
Роспотребнадзор напоминает: сезон активности клещей еще продолжается. Укусить клещ может в лесопарковых зонах, на дачах, в высокой траве и кустарниках, особенно в теплую погоду.
Чтобы снизить риск укуса, нужно придерживаться простых правил защиты:
- надевать светлую закрытую одежду с плотными манжетами;
- заправлять брюки в носки или обувь;
- использовать репелленты, а при возможности — акарицидные средства для обработки одежды;
- каждые 1,5–2 часа во время пребывания на природе проводить само‑ и взаимоосмотры, а также обязательно осматриваться после возвращения домой.