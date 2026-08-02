Роспотребнадзор рассказал, проникнет ли в Россию американский вирус Бурбон, от которого нет вакцины

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В Нью‑Йорке зафиксировали случай заражения вирусом Бурбон, который передается через укусы клещей. Россиянам инфекция не грозит.

Фото: abn.agency
Роспотребнадзор 2 августа заявил, что на территории России вирус Бурбон не циркулирует — подтвержденных случаев нет. Специалисты ведомства следят за санитарно‑эпидемиологической ситуацией как в стране, так и за ее пределами.

Откуда взялся вирус Бурбон

Впервые вирус Бурбон обнаружили в 2014 году в округе Бурбон (штат Канзас, США). Позже отдельные случаи болезни фиксировали в разных частях страны: на Среднем Западе, Восточном побережье и Юге.

Заражение происходит при укусе инфицированного клеща. Его переносчиком выступает вид Amblyomma americanum («клещ‑одинокая звезда»). На спине у самки такого клеща есть характерное белое пятно в виде звёздочки. Эти клещи считаются агрессивными и распространены примерно в 20 штатах США.

Симптомы вируса Бурбон

Заболевание проявляется следующим симптомами:

  • высокая температура (лихорадка);
  • сильная усталость;
  • кожная сыпь;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • ломота в теле.

Главная сложность в том, что эти симптомы очень похожи на проявления других клещевых инфекций. Например, болезни Лайма. Из-за этого врачам бывает трудно сразу поставить правильный диагноз. Дополнительную сложность создает то, что специальных лабораторных тестов для выявления вируса Бурбон пока нет. Поэтому медики допускают, что реальное число заболевших может быть выше официального, просто другие случаи не распознали.

На данный момент нет ни вакцины, ни специализированного лечения против вируса Бурбон. При этом организм способен побороть инфекцию — пациент из Нью-Йорка смог выздороветь.

Почему вирус Бурбон не проникнет в Россию

В России нет клещей вида Amblyomma americanum. Они обитают в Америке и не образует устойчивых популяций на российской территории.

В нашей стране распространены другие виды иксодовых клещей. Таежный (Ixodes persulcatus) и лесной (европейский) клещ (Ixodes ricinus) — главные переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма). В южных регионах встречается клещ Hyalomma, который тоже может переносить возбудителя геморрагической лихорадки Крым‑Конго.

Роспотребнадзор напоминает: сезон активности клещей еще продолжается. Укусить клещ может в лесопарковых зонах, на дачах, в высокой траве и кустарниках, особенно в теплую погоду.

Чтобы снизить риск укуса, нужно придерживаться простых правил защиты:

  • надевать светлую закрытую одежду с плотными манжетами;
  • заправлять брюки в носки или обувь;
  • использовать репелленты, а при возможности — акарицидные средства для обработки одежды;
  • каждые 1,5–2 часа во время пребывания на природе проводить само‑ и взаимоосмотры, а также обязательно осматриваться после возвращения домой.
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