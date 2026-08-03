Сколько арбуза можно съесть за день, чтобы не столкнуться с отеками и скачками давления

За день арбуза можно съесть не больше 500 граммов — иначе есть вероятность столкнуться с неприятными для здоровья последствиями.
О них рассказал врач Денис Прокофьев. Как сообщает издание «Абзац», если съесть арбуза больше положенного, возможны отеки и скачки артериального давления.
Как объяснил медик, если съесть слишком много, повышается уровень сахара в крови, нагрузка на почки.
«Повышается объем циркулирующей жидкости в организме, в результате почки начинают работать на своем пределе»,
— рассказал врач.
В итоге орган перегружается, это приводит к формированию отеков и повышению артериального давления.
Где в Петербурге можно купить арбуз
С 1 августа в городе заработали 86 официальных точек продажи арбузов и дынь. Мойка78 публиковала все адреса. Больше всего прилавков открыли в Красносельском и Фрунзенском районах.
Как выбрать арбуз
Хороший арбуз должен быть целым, площадь побитостей не должна превышать 1/8 от общей поверхности. При сжатии ягоды кора хорошего плода похрустывает. Хвостик не должен быть вялым и потемневшим. У спелого арбуза его легко сломать.
Кому нельзя есть арбуз
Врачи рекомендуют не давать арбуз детям до трех лет из-за особенностей их пищеварения.