Сколько арбуза можно съесть за день, чтобы не столкнуться с отеками и скачками давления

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За день арбуза можно съесть не больше 500 граммов — иначе есть вероятность столкнуться с неприятными для здоровья последствиями.

Фото: pxhere

О них рассказал врач Денис Прокофьев. Как сообщает издание «Абзац», если съесть арбуза больше положенного, возможны отеки и скачки артериального давления.

Как объяснил медик, если съесть слишком много, повышается уровень сахара в крови, нагрузка на почки.

«Повышается объем циркулирующей жидкости в организме, в результате почки начинают работать на своем пределе»,

— рассказал врач.

В итоге орган перегружается, это приводит к формированию отеков и повышению артериального давления.

При сахарном диабете или хронических заболеваниях почек — таких как пиелонефрит и гломерулонефрит — норму нужно сократить до 200 граммов в день. Для детей безопасно есть еще меньше — не более 150 граммов.
Фото: abn.agency

Где в Петербурге можно купить арбуз

С 1 августа в городе заработали 86 официальных точек продажи арбузов и дынь. Мойка78 публиковала все адреса. Больше всего прилавков открыли в Красносельском и Фрунзенском районах.

Законные прилавки можно отличить по QR-коду, который можно просканировать и получить информацию о договоре, владельце и цели использования объекта.

Как выбрать арбуз

Арбузы. Фото: Мойка78

Хороший арбуз должен быть целым, площадь побитостей не должна превышать 1/8 от общей поверхности. При сжатии ягоды кора хорошего плода похрустывает. Хвостик не должен быть вялым и потемневшим. У спелого арбуза его легко сломать.

Кому нельзя есть арбуз

Врачи рекомендуют не давать арбуз детям до трех лет из-за особенностей их пищеварения.

Все дело в клетчатке, которую не сможет переварить еще не до конца сформированный организм малыша. Кроме того, для детского организма опасно и большое количество содержания воды в ягоде, так как это даст высокую нагрузку на почки. Также даже качественный арбуз может содержать разные примеси, включая пестициды, нитраты и нитриты.
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