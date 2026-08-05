Россиян предупредили о новом всплеске активности клещей

В конце августа — начале сентября в России ожидается второй пик активности клещей.
С начала сезона за помощью из‑за укусов клещей к врачам обратились свыше 420 тысяч человек, что на 7,3% меньше среднего многолетнего показателя. Чаще всего с проблемой сталкивались жители Республики Алтай, а также Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областей.
Чтобы сократить численность клещей, в стране проводят акарицидные обработки. Уже обработано около 238 тысяч гектаров. При этом лучшая защита от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация. Ее рекомендуют тем, кто живет в эндемичных регионах, и тем, кто собирается туда поехать. В 2026 году прививку сделали более 3,5 млн человек.
Кроме того, перед выходом на улицу стоит использовать специальные средства. Речь о репеллентах, которые отпугивают клещей, либо акарицидных препаратах, которыми ими обрабатывают одежду.
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