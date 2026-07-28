Кофе защищает печень от рака, ожирения и цирроза: новое исследование перевернуло знания об этом напитке

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Ученые открыли новые особенности кофе: этот напиток может значительно улучшить здоровье человека.

Фото: pxhere

Как передает журнал «Нэйкед Сайенс», если регулярно пить кофе, можно снизить риск развития цирроза, рака печени и других печеночных патологий. Исследование опирается на анализ данных почти 355 тысяч человек.

Как кофе влияет на здоровье

В начале исследования ни у кого из участников не был диагностирован цирроз или рак печени. За их состоянием здоровья следили примерно 13 лет — все это время их привычки и образ жизни сопоставляли с медицинскими картами и анализами крови.

Оказалось, что у самых больших любителей кофе — тех, кто выпивал более пяти чашек в день — риск развития цирроза был ниже на 32%, рака печени — на 47%, а вероятность смерти от печеночных заболеваний снижалась сразу на 42% по сравнению с теми, кто кофе не пьет вообще.

Позитивные изменения были и у тех, кто пьет одну-две чашки кофе в день. Однако самый выраженный эффект оказался у людей, которые пьют три-четыре чашки в день.

Кофе. Фото: Мойка78

Исследования подтвердили, что у людей, которые регулярно пьют кофе, меньше жировых отложений в печени, а также меньше признаков фиброза и воспалений. В крови любителей кофе также нашли больше белков, которые отвечают за здоровье печени.

Может ли мир остаться без кофе

Из-за изменения климата в будущем в мире может возникнуть острый дефицит кофе. Из-за засухи, которая приводит к повышению температуры воздуха, все в большей мере развиваются патогенные грибы-паразиты, которые убивают кофейные плантации.

Из-за сильной засухи в Бразилии в 2025 году кофе стал самым подорожавшим товаром по всему миру.

Чем кофе может вредить

Фото: Pxhere

Несмотря на пользу для здоровья, в некоторых ситуациях кофе все же может и навредить. К примеру, если налегать на напиток по вечерам, можно столкнуться с ускоренным старением кожи. Вечерний кофе негативно влияет на синтез коллагена, а также провоцирует выброс кортизола — гормона стресса. Из-за этих факторов кожа будет быстрее покрываться морщинами.

Кроме того, в Минздраве предупреждали, что если за день выпивать более 500 мг кофе, то шансы забеременеть снижаются сразу в 1,45 раза.

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