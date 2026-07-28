Кофе защищает печень от рака, ожирения и цирроза: новое исследование перевернуло знания об этом напитке

Ученые открыли новые особенности кофе: этот напиток может значительно улучшить здоровье человека.
Как передает журнал «Нэйкед Сайенс», если регулярно пить кофе, можно снизить риск развития цирроза, рака печени и других печеночных патологий. Исследование опирается на анализ данных почти 355 тысяч человек.
Как кофе влияет на здоровье
Оказалось, что у самых больших любителей кофе — тех, кто выпивал более пяти чашек в день — риск развития цирроза был ниже на 32%, рака печени — на 47%, а вероятность смерти от печеночных заболеваний снижалась сразу на 42% по сравнению с теми, кто кофе не пьет вообще.
Позитивные изменения были и у тех, кто пьет одну-две чашки кофе в день. Однако самый выраженный эффект оказался у людей, которые пьют три-четыре чашки в день.
Исследования подтвердили, что у людей, которые регулярно пьют кофе, меньше жировых отложений в печени, а также меньше признаков фиброза и воспалений. В крови любителей кофе также нашли больше белков, которые отвечают за здоровье печени.
Может ли мир остаться без кофе
Из-за изменения климата в будущем в мире может возникнуть острый дефицит кофе. Из-за засухи, которая приводит к повышению температуры воздуха, все в большей мере развиваются патогенные грибы-паразиты, которые убивают кофейные плантации.
Из-за сильной засухи в Бразилии в 2025 году кофе стал самым подорожавшим товаром по всему миру.
Чем кофе может вредить
Несмотря на пользу для здоровья, в некоторых ситуациях кофе все же может и навредить. К примеру, если налегать на напиток по вечерам, можно столкнуться с ускоренным старением кожи. Вечерний кофе негативно влияет на синтез коллагена, а также провоцирует выброс кортизола — гормона стресса. Из-за этих факторов кожа будет быстрее покрываться морщинами.
Кроме того, в Минздраве предупреждали, что если за день выпивать более 500 мг кофе, то шансы забеременеть снижаются сразу в 1,45 раза.