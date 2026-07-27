Инструкция от токсиколога Минздрава: что делать если укусила змея, а в лесу нет связи

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Змеи — не такие уж редкие гости даже в мегаполисах. Недавно пресмыкающееся заметили в Петербурге, неподалеку от станции метро «Шушары». Встреча с ядовитой гадюкой, особенно если она закончилась укусом, требует четких и грамотных действий. Главное правило — не паниковать и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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Как часто змеи встречаются в городской среде

Пресмыкающиеся могут встретиться не только в лесной чаще. Они периодически заползают и на территории крупных городов. Медики НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ежегодно фиксируют обращения петербуржцев, пострадавших от укусов змей. За прошлый, 2021 год, в токсикологический центр института поступили 15 таких пациентов, а в этом сезоне их уже шестеро.

По словам медиков, змеи чаще всего кусают людей в руки или ноги, причем нередко это происходит прямо на собственных дачных участках — во время прополки грядок или сбора ягод. Был случай, когда мужчина остановился отдохнуть на трассе, вышел из машины в открытой обуви в лес, и в ту же минуту гадюка впилась ему в ногу. Пострадавший смог самостоятельно добраться до ближайшей больницы, где ему оказали первую помощь, а затем он направился уже в специализированный центр.

Как действовать, если змея укусила в лесу

Что делать, если укус произошел далеко от города, пострадавший один, а связь с внешним миром отсутствует? Заведующий отделом клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный токсиколог Минздрава Алексей Лодягин советует действовать спокойно и размеренно. Главная задача — не поддаваться панике и медленно двигаться в сторону ближайшего населённого пункта или дороги, делая частые остановки. Как только связь появится, следует немедленно вызвать скорую помощь.

Первая помощь при укусе змеи: что можно и категорически запрещено

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По словам эксперта, оказание первой помощи себе или другому человеку должно быть максимально правильным, чтобы не усугубить ситуацию. Алгоритм действий следующий:

  1. Обездвижьте укушенную конечность.Если змея укусила в руку, ее нужно зафиксировать в согнутом положении с помощью косынки. Если укус пришелся в ногу, необходимо лечь и приподнять ее на 5-10 градусов. Движение мышц ускоряет распространение яда.
  2. Снимите сжимающие предметы.Кольца, браслеты и тесную одежду лучше убрать: отек развивается стремительно, и украшения могут нарушить кровообращение.
  3. Обработайте ранку.Ее следует промыть чистой водой с мылом или любым антисептиком, кроме спирта и спиртосодержащих растворов. Затем наложите сухую чистую повязку.
  4. Примите антигистаминный препарат, если он есть в аптечке. Это поможет снизить риск аллергической реакции.
  5. Пейте больше воды.Обильное питье снизит концентрацию яда в крови и облегчит работу почек.

Категорически запрещается:

  • Накладывать жгут. Это только усугубит поражение тканей и может привести к некрозу.
  • Отсасывать яд ртом. Это может привести к заражению и неэффективно.
  • Прижигать ранку или делать разрезы. Такие методы бесполезны и несут дополнительный риск инфицирования.
  • Употреблять алкоголь. Он расширяет сосуды, ускоряет всасывание яда и нагружает организм.

К чему нужно быть готовым после укуса змеи

Фото: pexels
Алексей Лодягин уточняет, что почти всегда после укуса гадюки пострадавшая часть тела сильно отекает и приобретает синюшный оттенок. В течение 10-30 минут боль, жжение и покраснение сменяются отеком, затем могут появиться багрово-синюшные пятна и кровоизлияния. Яд гадюки разрушает стенки сосудов и эритроциты, что может вызвать местный некроз тканей. Также может возникнуть тошнота или рвота, но температура тела при этом обычно не поднимается выше 37,5 градусов.

Сыворотка: нужна не всем

Специализированную помощь пострадавшему от укуса змеи оказывают в больнице. Лечение может включать введение противоаллергических препаратов, детоксикационную терапию и поддержание функций жизненно важных органов. В реанимацию пациента кладут только в тяжелых случаях — при признаках анафилактического шока, отека Квинке или при укусе в верхнюю часть тела.

Что касается противозмеиной сыворотки, то ее введение — это ответственное решение, которое принимает только врач в стационаре. Алексей Лодягин подчеркивает, что сыворотка является мощным аллергеном и может вызвать тяжелые реакции вплоть до анафилактического шока, поэтому использовать ее самостоятельно категорически запрещено. В большинстве случаев укус гадюки успешно лечится без антидота, с помощью инфузионной и противовоспалительной терапии. Сыворотку вводят, если укус пришелся в верхнюю часть тела или пострадал ребенок или пожилой человек.

Иногда змея кусает, но яд не впрыскивает — это так называемые «сухие укусы». Однако в любом случае обращение к врачу обязательно.

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