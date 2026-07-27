Инструкция от токсиколога Минздрава: что делать если укусила змея, а в лесу нет связи

Змеи — не такие уж редкие гости даже в мегаполисах. Недавно пресмыкающееся заметили в Петербурге, неподалеку от станции метро «Шушары». Встреча с ядовитой гадюкой, особенно если она закончилась укусом, требует четких и грамотных действий. Главное правило — не паниковать и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Как часто змеи встречаются в городской среде
По словам медиков, змеи чаще всего кусают людей в руки или ноги, причем нередко это происходит прямо на собственных дачных участках — во время прополки грядок или сбора ягод. Был случай, когда мужчина остановился отдохнуть на трассе, вышел из машины в открытой обуви в лес, и в ту же минуту гадюка впилась ему в ногу. Пострадавший смог самостоятельно добраться до ближайшей больницы, где ему оказали первую помощь, а затем он направился уже в специализированный центр.
Как действовать, если змея укусила в лесу
Первая помощь при укусе змеи: что можно и категорически запрещено
По словам эксперта, оказание первой помощи себе или другому человеку должно быть максимально правильным, чтобы не усугубить ситуацию. Алгоритм действий следующий:
- Обездвижьте укушенную конечность.Если змея укусила в руку, ее нужно зафиксировать в согнутом положении с помощью косынки. Если укус пришелся в ногу, необходимо лечь и приподнять ее на 5-10 градусов. Движение мышц ускоряет распространение яда.
- Снимите сжимающие предметы.Кольца, браслеты и тесную одежду лучше убрать: отек развивается стремительно, и украшения могут нарушить кровообращение.
- Обработайте ранку.Ее следует промыть чистой водой с мылом или любым антисептиком, кроме спирта и спиртосодержащих растворов. Затем наложите сухую чистую повязку.
- Примите антигистаминный препарат, если он есть в аптечке. Это поможет снизить риск аллергической реакции.
- Пейте больше воды.Обильное питье снизит концентрацию яда в крови и облегчит работу почек.
Категорически запрещается:
- Накладывать жгут. Это только усугубит поражение тканей и может привести к некрозу.
- Отсасывать яд ртом. Это может привести к заражению и неэффективно.
- Прижигать ранку или делать разрезы. Такие методы бесполезны и несут дополнительный риск инфицирования.
- Употреблять алкоголь. Он расширяет сосуды, ускоряет всасывание яда и нагружает организм.
К чему нужно быть готовым после укуса змеи
Сыворотка: нужна не всем
Специализированную помощь пострадавшему от укуса змеи оказывают в больнице. Лечение может включать введение противоаллергических препаратов, детоксикационную терапию и поддержание функций жизненно важных органов. В реанимацию пациента кладут только в тяжелых случаях — при признаках анафилактического шока, отека Квинке или при укусе в верхнюю часть тела.
Иногда змея кусает, но яд не впрыскивает — это так называемые «сухие укусы». Однако в любом случае обращение к врачу обязательно.