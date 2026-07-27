Уролог Никитский рассказал, как родителям не пропустить интимные проблемы у подростков

Мальчики часто стесняются говорить с родителями по поводу интимных проблем, а сами родители не знают, где — норма физиологии, в каких случаях нужно начинать бить тревогу.
Уролог Михаил Никитский в беседе с RuNews24.ru рассказал, как помочь подростку и не потерять при этом доверие ребенка.
В целом регулярные «утренние проявления» у мальчика не являются заболеванием — это нормальная часть развитие мужского организма, заключил Никитский.
Врач добавил, что часто в период полового созревания мальчики стесняются говорить о проблемах интимного характера и могут месяцами скрывать боль.
«Самое важное — это сохранить доверительные отношения с ребенком»,
— отметил медик.
Никитский отметил, что мальчику не должно быть страшно рассказать родителям о своих жалобах — это позволит выявить проблемы раньше и избежать серьезных последствий.