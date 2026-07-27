Уролог Никитский рассказал, как родителям не пропустить интимные проблемы у подростков

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Мальчики часто стесняются говорить с родителями по поводу интимных проблем, а сами родители не знают, где — норма физиологии, в каких случаях нужно начинать бить тревогу.

Фото: PxHere

Уролог Михаил Никитский в беседе с RuNews24.ru рассказал, как помочь подростку и не потерять при этом доверие ребенка.

Он объяснил, что среди тревожных сигналов для родителей — болезненная эрекция у подростка, которая сохраняется несколько часов. Такое нарушение, известное как приапизм, встречается редко, но требует экстренное медпомощи — оно может привести к нарушению кровообращения тканей.

В целом регулярные «утренние проявления» у мальчика не являются заболеванием — это нормальная часть развитие мужского организма, заключил Никитский.

Врач добавил, что часто в период полового созревания мальчики стесняются говорить о проблемах интимного характера и могут месяцами скрывать боль.

«Самое важное — это сохранить доверительные отношения с ребенком»,

— отметил медик.

Никитский отметил, что мальчику не должно быть страшно рассказать родителям о своих жалобах — это позволит выявить проблемы раньше и избежать серьезных последствий.

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