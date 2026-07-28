В России выявили минимальную за всю историю заболеваемость острым гепатитом В

В России за 2025 год зафиксировали минимальную за всю историю наблюдений заболеваемость острым гепатитом В.
Заболеваемость острым гепатитом С в последнее время оставалась стабильно на уровне 0,9-1 случая на 100 тысяч населения.
Вакцины от гепатита С сейчас нет — это связано с высокой изменчивостью вируса. Однако противовирусные препараты позволяют полностью излечить болезнь в более чем 95% случаев.
С этого года на гепатиты В, С и D также начали проверять мигрантов, которые приезжают в Россию.
Симптомы острого гепатита В
Острый гепатит В — это одна из форм болезни.
Она проявляется в виде симптомов, напоминающих грипп, которые со временем переходят в желтуху. Это температура тела почти до 40 градусов, ломота в суставах, сильная слабость, тошнота, тяжесть в правом подреберье.
Хроническим гепатит В считается, когда вирус живет в организме дольше 6 месяцев в скрытой форме.