В России выявили минимальную за всю историю заболеваемость острым гепатитом В

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В России за 2025 год зафиксировали минимальную за всю историю наблюдений заболеваемость острым гепатитом В.

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Показатель оказался равен 0,25 на 100 тысяч населения. Вместе с тем, учитывая, что гепатит D может существовать только вместе с гепатитом В, то вакцинация от гепатита В одновременно защищает и от варианта D. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость острым гепатитом С в последнее время оставалась стабильно на уровне 0,9-1 случая на 100 тысяч населения.

Вакцины от гепатита С сейчас нет — это связано с высокой изменчивостью вируса. Однако противовирусные препараты позволяют полностью излечить болезнь в более чем 95% случаев.

С этого года на гепатиты В, С и D также начали проверять мигрантов, которые приезжают в Россию.

Симптомы острого гепатита В

Острый гепатит В — это одна из форм болезни.

Она проявляется в виде симптомов, напоминающих грипп, которые со временем переходят в желтуху. Это температура тела почти до 40 градусов, ломота в суставах, сильная слабость, тошнота, тяжесть в правом подреберье.

Затем начинает темнеть моча, кал светлеет, кожа приобретает желтушный оттенок, начинается сильный кожный зуд. Инкубационный период может составлять от 6 недель до 6 месяцев — в это время симптомов не будет.

Хроническим гепатит В считается, когда вирус живет в организме дольше 6 месяцев в скрытой форме.

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